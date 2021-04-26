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26 апреля 10:38
автор: Степан Шереметьев

Гарипов рассказал об уходе из омского «Авангарда»

Российский голкипер половину минувшего сезона провел в московском «Динамо».

Бывший вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал о причинах своего ухода из омского клуба.

«Я все матчи проигрывал в овертаймах, у меня не было ни одного чистого поражения, ни одной провальной встречи за «Авангард». Если кто-то ждал, что я буду постоянно побеждать, то такого не бывает. Потерял место в составе? Тут не хоккейная причина, не игровая. Как и у моего ухода из «Авангарда».

Понимаете, чемпионские команды не строятся осенью, Кубок в сентябре не выигрывается. А матчи разные бывают. Мы же тоже люди, может быть усталость элементарная. Тут разные факторы. Я не считаю, что у меня были какие-то проблемы именно в игре», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, что в середине сезона-20/21 «Авангард» обменял Гарипова в московское «Динамо», где он не смог вытеснить из состава Александра Еременко и Ивана Бочарова, не сыграв в плей-офф ни одного матча.

Российский голкипер в составе казанского «Ак Барса» становился обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

источник: Чемпионат.com
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