Артем Батрак: Если Капризов продолжит играть за «Миннесоту», то он не станет лучшим бомбардиром НХЛ

Известный комментатор Артем Батрак оценил возможные перспективы нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова стать обладателем наград «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» по итогам текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

В своем дебютном сезоне в лиге 24-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 ассистов в 44 матчах.

– Если Капризов и дальше будет играть в «Миннесоте», то он не станет лучшим бомбардиром лиги. С таким составом в ближайшие 3-4 года это невозможно. И в «Уайлд» серьезных изменений не планируется. «Миннесота» не будет играть в веселый хоккей. Поэтому Капризов может выбить сто очков, но это максимум. «Харт Трофи»? Учитывая влияние Капризова на игру «Уайлд», в будущем он вполне может претендовать на эту награду, – сказал Батрак в интервью для портала Sport24.

Напомним, что «Харт Трофи» ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Ранее подобную награду вручали Никите Кучерову, Александру Овечкину и Евгению Малкину.

Что касается «Арт Росс Трофи», то данный приз получает игрок, набравший наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в «регулярке». На данный момент в данном показателе лидирует форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 77 (25+52) очков в 45 играх.