«Сибирь» объявила о продлении контракта с форвардом Ли

Пресс-служба «Сибири» сообщила о том, что нападающий Олег Ли продлил контракт с командой.
По информации источника, новое соглашение 30-летнего россиянина с новосибирским клубом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В нынешнем розыгрыше КХЛ форвард набрал 31 (17+14) очко в 56 матчах. Болельщики «Сибири» признали игрока лучшим хоккеистом команды по итогам сезона-2020/21.
Ранее в своей карьере Ли защищал цвета СКА, «Ак Барса», «Амура», «Адмирала» и «Атланта». В общей сложности на счету нападающего 309 матчей в КХЛ, в которых он забросил 45 шайб и отдал 59 ассистов.
источник: ХК «Сибирь»