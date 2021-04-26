Форвард «Рейнджерс» Зибанежад признан первой звездой дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала тройку лучших игроков дня.
Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад. В игре с «Баффало Сэйбрз» (6:3) 28-летний швед стал автором хет-трика.
Второй звездой признали голкипера «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, оформивший шатаут в матче против «Бостон Брюинз» (1:0).
Тройку лучших замкнул форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, на счету которого две заброшенных шайбы в матче с «Нью-Джерси Девилз» (4:3 Б).
источник: NHL (НХЛ)