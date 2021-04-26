Защитник «Далласа» Хонка может стать игроком московского «Динамо»

Руководство московского «Динамо» намерено усилить свой состав защитником «Даллас Старз» Юлиусом Хонкой.

По информации «Спорт-Экспресс», бело-голубые рассматривают кандидатуру 25-летнего финна в качестве замены Юусо Хиетанену, контракт которого истекает по окончании текущего сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Хонка не провел ни одной игры в составе «Старз», выступая за фарм-клуб – «Техас». На его счету 5 (1+4) очков в 17 матчах в АХЛ.

В общей сложности финский защитник отыграл в НХЛ 87 встреч, забросил две шайбы и отдал 11 ассистов.