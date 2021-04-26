Источник: Овечкин вышел на лед, но не участвовал в тренировке команды

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший травму, вышел на лед.

Как сообщает журналист Саманта Пелл в своем твиттере, 35-летний хоккеист немного покатался на льду после командного фотографирования, но в тренировке участия не принимал.

Напомним, что Овечкин получил травму в матче с «Айлендерс» (1:0), который состоялся 22 апреля. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что, по капитан команды пропустит из-за повреждения несколько матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 43 игр, в которых набрал 42 (24+18) очка.