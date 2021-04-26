Нападающий «Сан-Хосе» Марло признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала тройку лучших игроков недели.

Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло. 41-летний канадец побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. 19 апреля Марло провел 1768-й матч в лиге в игре с «Вегас Голден Найтс» (2:3 Б).

Второй звездой недели признан вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот. 33-летний голкипер выиграл все три встречи за минувшие семь дней, пропуская в среднем 1,67 шайбы за игру.

Третьей звездой лига назвала нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо. На счету 27-летнего хоккеиста 7 (1+6) очков в четырех играх.