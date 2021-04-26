«Авангард» вышел вперед в серии с ЦСКА, победив в пятом матче

Омский «Авангард» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 2:0.
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
Во втором отрезке игры гости открыли счет – отличился воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов (24-я минута), которому помогли Кирилл Семенов и Илья Каблуков.
Спустя 10 минут американский нападающий омского клуба Рид Буше при игре в меньшинстве удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет в матче.
Вратарь омичей Шимон Грубец отразил все 26 бросков по своим воротам.