Тренер «Рейнджерс»: Возвращение Панарина стало поворотным моментом для команды

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о вкладе российского нападающего Артемия Панарина в результаты команды.

«В линии нападения мы можем быть очень опасными. Панарин вернулся в состав, все наши линии разные. Матч в Бостоне стал поворотным в сезоне», – приводит в твиттере слова наставника журналист Лейси Трэфф.

После паузы из-за обвинений со стороны Андрея Назарова, российский форвард вернулся в состав команды 16 марта. С того момента «Рейнджерс» одержал 15 побед в 24 встречах. На данный момент команда из Нью-Йорка занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона

В текущем сезоне Панарин провел 38 матчей, в которых набрал 56 (17+39) очков.