Хартли – о победе «Авангарда» над ЦСКА: Все ребята здорово действовали, все четыре звена

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат прошедшей встречи.

— Две шикарные шайбы забросили наши ребята. После чего мы очень надежно сыграли в обороне. Все ребята здорово действовали, все четыре звена, все защитники, Грубец в воротах. Мы действовали слаженно, агрессивно, очень-очень хорошо. Мы не позволили ЦСКА многого сделать и довели дело до победы, — приводит слова канадского специалиста Youtube-канал ЦСКА.

Добавим, что «Авангарду» осталось одержать одну победу для завоевания своего первого Кубка Гагарина. Шестой матч серии пройдет в Балашихе 28 апреля.