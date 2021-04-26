Никитин – о поражении ЦСКА от «Авангарда»: Здорово сработал вратарь соперника

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Против нас играет хорошая команда. Мы сегодня недостаточно сделали, чтобы реализовать свои моменты. Здорово сработал вратарь соперника. Где-то сами не доработали и пропустили две контратаки, — передает слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Армейцы уступают омичам в серии со счетом 2-3. Для продолжения борьбы за главный трофей турнира команде Никитина 28 апреля необходимо обыграть «Авангард» в Балашихе.