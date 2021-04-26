Борис Михайлов: Сегодня «Авангард» победил ЦСКА заслуженно

Легендарный хоккеист московского ЦСКА Борис Михайлов подвел итоги прошедшего пятого матча финальной серии Кубка Гагарина.
— Думаю, что сегодня противник был быстрее и терпеливее, хотя и ЦСКА проявлял терпение. Не буду называть фамилии, но могу сказать, что в ЦСКА были игроки, которые провели матч не так, как были обязаны. Сегодня «Авангард» победил заслуженно, потому что во всех компонентах был сильнее, – передает слова Михайлова ТАСС.
Шестой матч серии состоится 28 апреля в Балашихе.
Добавим, что московские армейцы – действующие обладателя трофея.
источник: ТАСС