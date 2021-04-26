Третьяк – о противостоянии ЦСКА и «Авангарда»: Боевая серия, играют две достойные команды

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал результат пятого матча финальной серии Кубка Гагарина.

— Боевая серия, играют две достойные команды. Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. Проблема ЦСКА сегодня была в том, что нападающие не забивали, а если не делать этого, то и не выиграть, — передает ТАСС слова Третьяка.

Добавим, что шестой матч серии состоится 28 апреля в Балашихе. Если армейцам не удастся сравнять счет в серии, то «Авангард» впервые в своей истории станет победителем Кубка Гагарина.