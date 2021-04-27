Марио Кемпе: ЦСКА может быть более эффективен в атаке

«Нужно фокусироваться просто на шестом матче, уже прямо сейчас, быть командой, просто выходить и биться. Мы знаем про все эти блокированные броски. Нужно просто искать возможность забить, стоит отметить их вратаря. Мы можем быть более эффективны в атаке. У всех есть огонь внутри, мы бьемся за Кубок Гагарина. Нужно быть уверенными в том, что мы выиграем шестой матч», – приводит слова Кемпе пресс-служба ЦСКА.

Пятый матч финальной серии Кубка Гагарина завершился победой «Авангарда» - 2:0. Счет в серии 3-2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Шестая игра состоится 28 апреля в Балашихе.