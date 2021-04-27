«Монреаль» обыграл «Калгари»

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» переиграл «Калгари» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Ши Уэбер и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов встречу пропустил.

«Флеймз» ответили одной шайбой в исполнении Элиаса Линдхольма. Защитник Никита Нестеров провел на площадке 20 минут и 18 секунд, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Монреаль» примет дома «Торонто» (29 апреля), а «Калгари» сыграет на выезде с «Эдмонтоном» (30 апреля).