Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ, Панарин - вторая, Варламов - третья

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назван лучшим хоккеистом недели в НХЛ по версии русскоязычного сайта лиги.

Форвард забросил пять шайб в четырех матчах. Также Капризов установил новый клубный рекорд среди новичков по голам и набранным очкам. На счету россиянина теперь 41 очко (22+19) в сезоне.

Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (1+3) очка в четырех матчах. В активе хокккеиста 56 (17+39) баллов в 38 матчах регулярного чемпионата.

Третьей - вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший в двух играх 53 броска из 54. Голкипер находится на третьем месте в лиге по проценту отраженных бросков (92,6) и имеет шестой показатель по среднему числу пропущенных шайб (2,12).