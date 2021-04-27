Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» переиграл «Колорадо» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Брэйден Шенн, Дэвид Перрон, Роберт Томас и Владимир Тарасенко. Теперь на счету российского форварда 13 (4+9) очков в сезоне. Нападающий Иван Барбашев провел на площадке 17 минут и 29 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили одной шайбой в исполнении Натана Маккиннона. Форвард Валерий Ничушкин сыграл 15 минут и 2 секунды, но очков не набрал.

Отметим, что «Блюз» обыграли «Эвеланш» во второй раз к ряду.

В следующем матче «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Миннесотой» (27 апреля), а «Колорадо» отправится на выезд к «Вегасу» (29 апреля).