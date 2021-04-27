«Оттава» оказалась сильнее «Ванкувера», Зайцев закончил матч с показателем полезности «+2»

В регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» на своей площадке обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.
В составе «Сенаторз» отличились Джош Норрис и Дрейк Батерсон. Защитник Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности «+2». Нападающий Евгений Дадонов провел на площадке 14 минут и 19 секунд, но результативными действиями не отметился. Защитник Артем Зуб сыграл 18 минут и 51 секунду, коэффициент полезности составил «-1».
Гости ответили одной шайбой в исполнении Олли Юолеви.
Следующий матч между командами пройдет 29 апреля в Оттаве.
источник: «Советский спорт»