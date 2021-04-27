«Даллас» победил в овертайме «Каролину», Гурьянов забросил шайбу и набрал 60-е очко в НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» на своей площадке в овертайме переиграл «Каролину» (4:3 ОТ).

Победную шайбу забросил Джейми Бенн. Также за хозяев в основное время отличились Джо Павелски, Джейсон Дикинсон, Денис Гурьянов. Теперь на счету российского нападающего 27 (11+16) очков в сезоне, всего в НХЛ он набрал 60 (31+29) баллов. Голкипер Антон Худобин по решению тренерского штаба провел игру скамейке запасных.

Гости ответили голами в исполнении Макса Маккормика, Джейкоба Славина и Яни Хаканпяя. Форвард Андрей Свечников провел на площадке 19 минут и 49 секунд, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Старз» одержали вторую победу подряд, а «Харрикейнз» потерпели второе поражение к ряду.

Следующий матч между командами пройдет 28 апреля в Далласе.