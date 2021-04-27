«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Флоридой», Тренин отметился забитым голом

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» обыграл «Флориду» со счетом 4:1.
Счет в матче открыли гости, шайбу забросил Сэм Беннетт.
Хозяева ответили четырьмя голами в исполнении Микаэля Гранлунда, Ника Казинса, Эрика Хаула и Якова Тренина. Теперь на счету российского нападающего 10 (5+5) очков в сезоне.
Форвард «Пантерз» Никита Гусев провел на площадке 17 минут и 15 секунд, но результативными действиями не отметился. Вратарь Сергей Бобровский на 36-й минуте заменил Криса Дриджера, россиянин пропустил две шайбы и сделал девять сейвов.
Следующий матч между командами пройдет 28 апреля в Нэшвилле.