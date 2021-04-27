ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Лос-Анджелес К 4 Анахайм Дакс 1 П1 1.96 Х 4.30 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Сан-Хосе Шаркс 4 Аризона Койотс 3 П1 2.46 Х 4.20 П2 2.46
Еврокубок 19:30 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Нюрнберг 0 Хольштайн 0
Еврокубок 20:00 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:00 Чарльтон Атлет 0 Кру Александра 0 П1 1.68 Х 4.00 П2 4.80
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.80
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Челси 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.30
Португалия - Примейра 23:45 Фаренсе 0 Портимоненсе 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
27 апреля 07:21
автор: Степан Шереметьев

«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Флоридой», Тренин отметился забитым голом

Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун Арена».

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

Счет в матче открыли гости, шайбу забросил Сэм Беннетт.

Хозяева ответили четырьмя голами в исполнении Микаэля Гранлунда, Ника Казинса, Эрика Хаула и Якова Тренина. Теперь на счету российского нападающего 10 (5+5) очков в сезоне.

Форвард «Пантерз» Никита Гусев провел на площадке 17 минут и 15 секунд, но результативными действиями не отметился. Вратарь Сергей Бобровский на 36-й минуте заменил Криса Дриджера, россиянин пропустил две шайбы и сделал девять сейвов.

Следующий матч между командами пройдет 28 апреля в Нэшвилле.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ferrari F8 Tributo получила специальную версию от Mansory"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги"Спартак" победил ЦСКА в классическом дербиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика