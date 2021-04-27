Сборная России одержала волевую победу над США в первом матче ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5 (видео)

В первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная России одержала победу над национальной командой США со счетом 7:6.
Примечательно, что по ходу игры россияне проигрывали с разницей в четыре шайбы - 1:5.
В составе нашей сборной отличились Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков, Никита Чибриков и дважды Иван Мирошниченк.
США ответили голами в исполнении Райана Чесли, Шона Беренса, Итана Страки, Саши Пастухова и дважды Дилана Дюка.
Также в группе с Россией выступают Финляндия, Чехия и Германия.