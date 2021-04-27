Юров признан лучшим игроком в составе сборной России в матче с США на ЮЧМ-2021

В первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная России одержала победу над национальной командой США со счетом 7:6. Россияне отыгрались со счета 1:5.
Лучшим игроком в составе российской сборной был признан Данила Юров, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.
Американцы признали лучшим Шона Беренса, хоккеист забил гол и отдал две результативные передачи.
В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.
Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 2 мая.