Юров признан лучшим игроком в составе сборной России в матче с США на ЮЧМ-2021

Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)

Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.