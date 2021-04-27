Дебютная шайба Барабанова принесла «Сан-Хосе» победу над «Аризоной»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сан Хосе» на своей площадке переиграл «Аризону» со счетом 6:4.

В составе победителей отличились Ноа Грегор, Брент Бернс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон, Эвандер Кейн и Александр Барабанов. Российский нападающий в первой же игре за «Шаркс» принес победу своей команде. Напомним, что хоккеист перешел из «Торонто». Защитник Николай Кныжов сыграл в матче 15 минут и 55 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили голами в исполнении Клейтона Келлера, Майкла Бантинга и дважды Джейкоба Чикрана. Защитник Илья Любушкин провел на площадке 16 минут и 39 секунд, но очков не набрал.

Следующий матч между командами пройдет 29 апреля в Сан-Хосе.