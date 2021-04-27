Капитан юниорской сборной России Чибриков - о голе в матче с США: Действовал по ситуации

Капитан сборной России Никита Чибриков прокомментировал победу национальной команды над США (7:6) в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021.

«Хороший гол в овертайме. Я действовал по ситуации - увидел свободный лед, сделал движение туда, вблизи ворот, когда обошел игрока, увидел открытое пространство между щитком вратаря и туда нанес бросок», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Лучшим игроком в составе российской сборной был признан Данила Юров, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 2 мая.