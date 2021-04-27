Тренер юниорской сборной России Лещев - о победе над США: Игра получилась неоднозначной

Главный тренер сборной России Альберт Лещев дал комментарий после победы национальной команды над США (7:6) в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021.

«Игра получилась неоднозначной. Первый период, конечно, остался не за нами, но во втором и третьем нашли свою игру и стали играть по своим правилам. Первый вратарь, когда начинал игру, волновался, в итоге нам пришлось его поменять. Это стало ключевым моментом матча.

Я не хочу никого выделять, мы играли одним целым, одной командой. В моменте с удалением Чибрикова был толчок сзади, но в таком возрасте эмоции бьют через край, это именно эмоциональный момент. Ребята все понимают - высокое напряжение, поэтому получаются такие удаления.

У тренера всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдет игра. Сегодня так случилось, что пришлось перейти к нему, и он сработал. К защите у нас вопросов нет, но мы еще разберем видео, потому что завтра у нас другая игра, посмотрим ошибки, которые были сделаны», - приводит слова специалиста ТАСС.

Лучшим игроком в составе российской сборной был признан Данила Юров, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.