Роман Ротенберг - о матче Россия - США: Победить удалось за счет командного духа

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал волевую победу национальной командой над США (7:6) в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021.

«Сегодня удалось победить за счет тренерского штаба, работы команды и командного духа. Такие турниры всегда тяжело начинать, особенно после карантина - это всегда влияет на команду. Мы понимали, что она хорошо готова, поэтому то, что игрокам удалось вытащить этот матч, дорогого стоит, хорошее начало, однако это только одна игра. Победа важна, мы обыграли сильного соперника, но все только начинается», - приводит слова функционера ТАСС.

Лучшим игроком в составе российской сборной был признан Данила Юров, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.