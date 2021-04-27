ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Нюрнберг 0 Хольштайн 0
Еврокубок 19:30 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Еврокубок 20:00 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Чарльтон Атлет 0 Кру Александра 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 4.70
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Челси 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.40
Португалия - Примейра 23:45 Фаренсе 0 Портимоненсе 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
27 апреля 09:17
автор: Степан Шереметьев

Роман Ротенберг - о матче Россия - США: Победить удалось за счет командного духа

Юниорская сборная России проигрывала по ходу матча с разницей в четыре шайбы - 1:5.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал волевую победу национальной командой над США (7:6) в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021.

«Сегодня удалось победить за счет тренерского штаба, работы команды и командного духа. Такие турниры всегда тяжело начинать, особенно после карантина - это всегда влияет на команду. Мы понимали, что она хорошо готова, поэтому то, что игрокам удалось вытащить этот матч, дорогого стоит, хорошее начало, однако это только одна игра. Победа важна, мы обыграли сильного соперника, но все только начинается», - приводит слова функционера ТАСС.

Лучшим игроком в составе российской сборной был признан Данила Юров, отличившийся заброшенной шайбой и ассистом.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ford Aurora – уникальный концепт 1964 годаПредставлен обновленный рейтинг АТРЯн Непомнящий сразится с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мираАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.
Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)
Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика