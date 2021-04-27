«Сан-Хосе» – «Аризона». Барабанов признан третьей звездой встречи

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов стал третьей звездой матча с «Аризоной Койотис» (6:4) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что 26-летний россиянин забросил победную шайбу в составе «акул». Этот гол стал для него дебютным в НХЛ.

Второй звездой стал защитник «Койотис» Джейкоб Чикран, забросивший две шайбы и отдавший один результативный пас.

Первой звездой признал форварда «Шаркс» Эвандера Кейна, на счету которого 4 (1+3) набранных очка.