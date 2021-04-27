Мирошниченко был признан игроком дня на юниорском ЧМ

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко признан лучшим игроком дня на юниорском чемпионате мира, сообщает пресс-служба турнира. За россиянина проголосовала значительная часть болельщиков.

В первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 Россия - США (7:6) Мирошниченко отличился двумя голами и завершил игру с показателем полезности «+2».

Напомним, что россияне уступали американцам по ходу игры с разницей в четыре шайбы (1:5), но смогли переломить ситуацию и одержать победу.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.