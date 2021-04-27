Нападающий юниорской сборной России Мичков прокомментировал победу в матче с США на ЮЧМ-2021

Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков дал комментарий после победы в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 с США (7:6).

«Эта игра была очень важной для нас - первая на турнире все-таки. Тренеры видели, что происходит на площадке, и вовремя внесли изменения: поменяли звенья, добавили положительных эмоций. Команда взбодрилась, все верили в то, что можем победить. Хорошо, что все так сложилось», - приводит слова хоккеиста пресс-служба ФХР.

Нападающий Иван Мирошниченко был признан лучшим игроком дня на ЮЧМ-2021.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.