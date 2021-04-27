Юдин - о матче Россия - США на ЮЧМ: Победа сборной - это заслуга тренерского штаба

Вице-чемпион мира Александр Юдин дал комментарий после победы юниорской сборной в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 с США (7:6).

«Американцы сильны, конечно. Но у нас победа - это заслуга тренерского штаба. Ребят правильно настроили, доказали им, что они все смогут, а игроки услышали и проявили характер. Получилась шикарная игра и волевая победа», - приводит слова Юдина «СЭ».

Отметим, что нападающий Иван Мирошниченко был признан лучшим игроком дня на ЮЧМ-2021.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.