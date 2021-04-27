Свищев - об игре Россия - США на ЮЧМ: Фантастическая победа! Такой камбэк говорит о многом

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев дал комментарий после победы юниорской сборной в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 с США (7:6).

«Фантастическая победа! Хочу поздравить ребят с победой! Такой камбэк говорит о многом. Ребята смогли собрать всю волю в кулак и разобраться с американцами, это круто! Другой вопрос, почему мы проигрывали с таким счетом? Значит, были немного не собраны. Самое главное - итоговый счет. Поздравляем наших молодых хоккеистов. Это результат уже взрослых мужчин», - приводит слова чиновника «СЭ».

Отметим, что нападающий Иван Мирошниченко был признан лучшим игроком дня на ЮЧМ-2021.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая