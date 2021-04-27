Вячеслав Быков: Не надо петь юниорам дифирамбы после одной победы

Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков прокомментировал победу россиян над США (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира.

«Я бы не стал разбрасываться словами про дух. Юношеский чемпионат – это очень эмоциональный турнир. В этом возрасте у парней эмоции перехлестывают за край. Думаю, это и повлияло на конечный результат. Расслабления после этой игры не должно быть. Давайте пока не будем петь дифирамбы. Выделять фаворитов после одной игры неправильно. Желаю нашим парням удачи!» - сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что сегодня в США стартовал чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет. Сборная России открыла турнир победой в овертайме над хозяевами площадки – 7:6. По ходу поединка подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5.