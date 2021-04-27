Третьяк - о матче Россия - США на ЮЧМ: Очень важная победа, ребята проявили характер

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал комментарий после победы юниорской сборной в первом матче группового этапа ЮЧМ-2021 с США (7:6).

«Это очень важная в психологическом плане победа. Она первая на турнире, ребята проявили характер, так как при счете 1:5 можно было опустить руки. А они бились до конца, у ребят есть характер, они умеют забивать, но есть над чем работать», - приводит слова руководителя ТАСС.

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая