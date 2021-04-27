Дэн Мильштейн: В России столько талантов, что можно было бы собрать еще одну такую сильную сборную

Хоккейный агент Дэн Мильштейн поделился мнением о юниорской сборной России, которая в первом матче группового раунда ЮЧМ-2021 обыграла национальную команду США (7:6), проигрывая по ходу встречи - 1:5.

«У сборной России очень талантливая команда. Россияне привезли в штат Техас очень хороший состав. Я не могу заявлять, что растут новые Овечкины и Малкины. Но замечу, что в российском хоккее столько талантов, что можно было бы собрать еще одну такую же сильную сборную России, которая претендовала бы на медали. Просто не все ребята попали на турнир», - приводит слова Мильштейна «Матч-ТВ».

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 27 на 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая.