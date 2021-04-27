«Урожайный год». Бадюков - о нынешнем поколении юниорской сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о юниорской сборной России, которая в первом матче группового раунда ЮЧМ-2021 обыграла национальную команду США (7:6), проигрывая по ходу встречи - 1:5.

«Сложилось такое впечатление, что команды играли без вратарей. Понятное дело, что по скоростям американцы хорошо начали эту игру и действовали довольно продуктивно. Но сила нашей сборной сыграла свою роль.

Думаю, уже сейчас можно сказать, что мы выиграем этот ЧМ. Мы - фавориты. У нас очень сильное поколение - Мичков, например. Урожайный год», - приводит слова Бадюкова «Чемпионат».

В следующем матче групповой стадии сборная России сыграет с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 27 на 28 апреля в 00:00 по московскому времени.

Напомним, юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 6 мая