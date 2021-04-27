Драйзайтль стал лучшим немецким бомбардиром в истории НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал самым результативным немецким игроком в истории НХЛ, обойдя Марко Штурма. В его активе стало 488 (191+297) очков в 468 играх за карьеру в лиге.

В победном для своей команды матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (6:1) 25-летний хоккеист набрал 2 очка, забив гол и сделав ассист.

Ранее самым результативным хоккеистом НХЛ из Германии являлся Марко Штурм, ныне возглавляющий немецкую сборную. На его счету было 487 (242+245) очков за 938 матчей.

Отметим, что в нынешнем сезоне Драйзайтль набрал 66 (23+43) баллов в 46 матчах и идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги. Лидирует еще один хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (81 очко).