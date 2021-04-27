Источник: Бурмистров может сменить «Ак Барс» на ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров может продолжить свою карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги.

По информации Sport24, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован финалист нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА, заинтересованный в усилении своей атакующей линии.

Напомним, что контракт форварда с казанским клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года. Таким образом, он может перебраться в состав армейцев в статусе свободного агента.

Ранее генеральный директор команды из Татарстана Рафик Якубов выразил желание сохранить нападающего в составе на следующий сезон.

В нынешнем Бурмистров забросил шесть шайб и отдал 13 ассистов в 56 матчах. Ранее он защищал цвета «Салавата Юлаева». В общей сложности на счету хоккеиста 136 (43+93) очков в 348 встречах в КХЛ.