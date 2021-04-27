Питер Лавиолетт: Овечкин точно вернется в строй к плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт выразил оптимизм, что Александр Овечкин вернется в состав к плей-офф Кубка Стэнли, сообщает сайт НХЛ.

«Я не думаю, что это что-то долгосрочное. На днях я сказал, что иногда в подобной ситуации мы просто не имеем точной информации. Наш персонал проделывает невероятную работу в плане восстановления игроков. Не думаю, что нужно торопить его обратно в команду. Тем более, что речь идет об одном из лучших бомбардиров в истории хоккея. С ним в составе мы куда более опасны», – отметил Лавиолетт.

Напомним, что заключительный матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 11 мая против «Бостон Брюинз». Дата начала плей-офф Кубка Стэнли пока не сообщалась.