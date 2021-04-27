Главный тренер «Сан-Хосе» Бугнер: Барабанов играл по-настоящему умно

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер поделился мнением о первом матче за команду нападающего Александра Барабанова в регулярном чемпионате НХЛ с «Аризоной» (6:4).

«Он играл по-настоящему умно. У него отличные навыки, и он терпеливо обращается с шайбой. Он очень опасен в зоне атаки и выглядит уверенным в себе игроком», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Барабанов отметился забитым голом и был признан третьей звездой встречи с «Аризоной».

Напомним, что «Торонто Мейпл Лифс» 12 апреля 2021 года обменял россиянина в «Сан-Хосе Шаркс».