Пять игроков покинули сборную России перед чемпионатом мира

Сбор национальной команды покидают защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.

«Штаб сборной благодарит их за работу и рассчитывает на них в следующем сезоне», – сообщает сайт ФХР.

Второй подготовительный цикл, состоящий из усиленных тренировок в тренажерном зале и на льду, завершится двумя матчами против сборной Швейцарии. 28 апреля в Билль отправятся вратари Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов; защитники Егор Яковлев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин, Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов; нападающие Вадим Шипачев, Кирилл Марченко, Илья Сафонов, Данила Моисеев, Павел Красковский, Егор Коршков, Василий Подколзин, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Захар Бардаков и Павел Кукштель.

Вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов продолжат индивидуальную подготовку на базе в Новогорске.

Штаб национальной команды продолжает следить за финальной серией Кубка Гагарина, а также остается на связи со всеми кандидатами в сборную из НХЛ. Игроки ЦСКА и «Авангарда» присоединятся к команде перед четвертым этапом Евротура в Чехии, игроки НХЛ – перед стартом турнира в Латвии после трехдневного карантина.