Овечкин пропустил тренировку перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил предыгровую тренировку команды перед встречей с «Нью-Йорк Айлендерс», пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.
Встреча между командами состоится завтра. Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», который прошел 23 апреля (1:0).
Отметим, что на счету Овечкина в нынешнем сезоне 42 (24+18) очка в 41 матче. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он забил 730 шайб. Таким образом, следующий гол позволит россиянину догнать Марселя Дионна и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.