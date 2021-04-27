Овечкин пропустит сегодняшний матч «Вашингтона» против «Айлендерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».
Об этом сообщила в твиттере журналистка The Washington Post Саманта Пелл, процитировав главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта.
«Алекс Овечкин и Джастин Шульц не сыграют сегодня против «Айлендерс», – заявил Лавиолетт. – Ворота будет защищать Витек Ванечек».
В нынешнем сезоне Овечкин провел 43 матча, набрав 42 очка (24 шайбы + 18 результативных передач).
«Кэпиталз» занимают второе место в Восточном дивизионе, имея 66 очков после 48 игр.