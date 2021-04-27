Андрей Николишин: Вся борьба предстоит в плей-офф

«Победа есть победа. Когда вытаскиваешь игру с 1:5, она эмоционально подхлестнет ребят к дальнейшим позитивным действиям. Но по большому счету она ничего не решает. Это игра в группе, где пять команд, из которых четыре выходят. Думаю, что наши ребята выйдут. Американцы — тоже.

Вся борьба предстоит на этапе плей-офф. Сегодня пройдет игра с Финляндией. Для финнов это будет первый матч на чемпионате. Они организованны, мобильны, техничны. Как бы эйфория вчерашнего матча не повлияла на сегодняшний настрой», — сказал Николишин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче группового этапа против команды США сборная России победила в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу матча 1:5.

Также в рамках группового этапа россияне встретятся с финнами, чехами и немцами.