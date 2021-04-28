Сборная Белорусии одержала первую победу на юниорском чемпионате мира, разгромив Швейцарию

Встреча, состоявшаяся в ночь на среду в американском Плейно, завершилась со счетом 7:1.

В составе белорусской команды заброшенными шайбами отметились Данила Климович (13-я, 27-я и 30-я минуты), Дмитрий Кузьмин (22), Даниил Сотишвили (45, 59) и Иван Аношко (55). У швейцарской сборной точным броском отличился Ливио Труог (22).

Отметим, что в стартовом матче чемпионата мира сборная Белоруссии уступила команде Швеции (1:5). Таким образом, белорусская команда, набрав три очка, поднялась на второе место в группе А. Швейцария, также имея в активе три очка, расположилась на третьей строчке.

Добавим, что следующую встречу на чемпионате мира сборная Белоруссии проведет 30 апреля, соперником белорусов станет команда Латвии.

ЮЧМ-2021

Групповой этап