Сборная России проиграла Финляндии, потерпев первое поражение на юниорском ЧМ

Встреча, состоявшаяся в ночь на среду в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой финнов со счетом 4:3.

В основное время матча в составе российской команды дублем отметился Федор Свечков (10-я и 38-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Никиты Чибрикова (25). У финской сборной точными бросками отличились Саму Салминен (22), Вилле Койвунен (58) и Саму Туомаала (59).

В серии послематчевых буллитов победная шайба на счету финского нападающего Вернера Миеттинена (65).

Отметим, что в стартовом матче чемпионата мира сборная России в овертайме обыграла команду США (7:6). Таким образом, российская команда, набрав три очка, занимает вторую строчку в группе В. Сборная Финляндии, для которой встреча стала первой на турнире, набрала два очка и расположилась на третьем месте.

Добавим, что следующую встречу на чемпионате мира сборная России проведет 30 апреля, соперником россиян станет команда Германии.