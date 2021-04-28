Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу встречи на второй минуте забросил нидерландский нападающий Даниэль Спронг, голевую передачу на свой счет записал российский защитник Дмитрий Орлов.

Лучшими игроками встречи были признаны голкиперы обоих команд.

Вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек, отразивший 18 бросков, стал первый звездой матча, а его коллега из «Айлендерс» Илья Сорокин - второй, россиянин сделал 32 сэйва.

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе, набрав 68 очков. «Айлендерс» - третий с 63 баллами.