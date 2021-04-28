«Рейнджерс» обыграли «Баффало», Шестеркин стал первой звездой встречи

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 3:1.
За клуб из Нью-Йорка голами отличились Брэндан Смит (23-я минута встречи), Алексис Лафренье (50) и Мика Зибанежад, реализовавший большинство (54).
У «Сэйбрз» единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт, также реализовавший численное преимущество (40).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча, россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» с 58 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе. «Баффало» замыкает турнирную таблицу с 33 набранными баллами.