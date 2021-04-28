Две голевые передачи Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Чикаго»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 7:4.

У победителей забивали Эрик Чернак (1-я минута встречи), Янни Гурд (5), Алекс Бар-Буле (16),Брэйден Пойнт (27), Блейк Коулмэн (30), а Александр Киллорн оформил дубль (34-я и 60-я минуты, первая шайба в большинстве, вторая - в пустые ворота).

У проигравшей команды заброшенными шайбами отличились Брэндон Хагель (12), Уайотт Калинюк (18), Данкан Кит (40) и Доминик Кубалик, реализовавший большинство (54).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча, а его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй» с 68 очками занимает третье место в центральном дивизионе, а «Чикаго» идет шестым с 49 набранными баллами.