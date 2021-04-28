Ассистентский хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас»

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Даллас» со счетом 5:1.

Единственную шайбу хозяев забросил Джейсон Робертсон (28-я минута встречи).

У гостей дублем отличился Джордан Стаал, забросив обе шайбы в большинстве (8 и 21), также по голу забили Себастиан Ахо (9), Макс Маккормик (46) и Нино Нидеррайтер (53).

Российский защитник «Каролины» Андрей Свечников отдал три голевые передачи и был признан третьей звездой матча.

«Каролина» с 71 очком лидирует в Центральном дивизионе, «Далллас» занимает пятое место с 54 набранным баллом.