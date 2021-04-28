«Флорида» обыграла «Нэшвилл», Бобровский был замен после окончания второго периода

«Флорида» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:4.

За победителей дублями отличились Александр Барков, забросивший одну шайбу в большинстве (9-я минута матча) и еще одну в равных составах (38), и Джонатан Юбердо, чей первый гол был забит при численном преимуществе (54), а второй - в пустые ворота (59), также по голу забили Энтони Дюклер в большинстве (23), Оуэн Типпетт (45), и Франк Ватрано (48).

У проигравшей команды дубль оформил Райан Эллис (7 и 40 минуты), еще по одной шайбе забросили Люк Канин (27) и Таннер Жанно (33).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил все четыре шайбы, которые залетели в ворота его команды, сделав 17 сэйвов, и отыграл 40 минут, после чего «Флорида» выиграла третий период - 4:0.

«Пантерз» с 69 очками занимают второе место в центральном дивизионе, «Нэшвилл» - четвертое с 56 набранными баллами.